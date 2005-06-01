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Роналду впервые с 2006 года не попал в тройку лучших бомбардиров лиги

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Португалец занял четвертое место в Серии А по этому показателю.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду не попал в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата впервые с сезона 2005/06, когда он выступал за Манчестер Юнайтед.

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В итогам нынешнего сезона Серии А, звездный португалец занял лишь четвертое место, уступив нападающему Сампдории Фабио Квальярелле (26 голов), форварду Аталанты Дувану Сапате (23) и польскому открытию Милана Кшиштофу Пентеку (22).

Отметим, что в сезоне-2018/19, который стал дебютным для Роналду, португалец сыграл 31 матч, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Напомним, ранее Роналду похвастался новой наградой, став лучшим игроком итальянского первенства в этом году.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Серия А, футбол, Италия
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