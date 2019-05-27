Балотелли: Меня не вызывают в сборную Италии из-за расизма

Нападающий рассказал о расовой дискриминации в его родной стране.

Бывший форвард Марселя Марио Балотелли заявил, что его не вызывают в национальную сборную Италии не только из-за сложного характера, но и из-за расизма. Об этом 28-летний футболист сообщил в интервью Canal+.

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"Я не могу сказать точно, почему никто не противостоит расовой дискриминации. Если бы я был со своим сыном на стадионе в тот момент, когда кого-то оскорбляли по цвету кожи, то надрал бы оскорбившему уши.

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Если меня не вызывают в сборную, это частично и моя вина. Когда я играл за Ливерпуль, то меня не вызывали из-за плохой игровой формы. Но сейчас существуют и другие причины. Может быть, дело в моем сложном характере, а может и еще в чем-то. Но я думаю, что меня удобно не вызывать, поскольку придется столкнуться с расизмом", — заявил Балотелли.

Напомним, ранее Балотелли попрощался с болельщиками Марселя, за который он играл всего полгода.