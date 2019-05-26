Конте станет главным тренером Интера и будет получать невероятную зарплату - СМИ

Итальянский специалист возглавит новый клуб на этой неделе.

Бывший наставник лондонского Челси Антонио Конте станет новым главным тренером миланского Интера. Об сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, руководство "нерадзурри" отправит нынешнего наставника клуба Лучано Спаллетти в отставку и уже 29 мая объявит о назначении Антонио Конте.

Также отметим, что итальянский специалист подпишет 3-х летнее соглашение с клубом и будет зарабатывать порядка 12 миллионов в год.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказал Ювентусу из уважения к Интеру, который он тренировал.