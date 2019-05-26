Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конте станет главным тренером Интера и будет получать невероятную зарплату - СМИ

Комментариев: 0
Итальянский специалист возглавит новый клуб на этой неделе.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Бывший наставник лондонского Челси Антонио Конте станет новым главным тренером миланского Интера. Об сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Читай также: Игуаин хочет вернуться в Ювентус, чтобы играть в паре с Роналду

По информации источника, руководство "нерадзурри" отправит нынешнего наставника клуба Лучано Спаллетти в отставку и уже 29 мая объявит о назначении Антонио Конте.

Также отметим, что итальянский специалист подпишет 3-х летнее соглашение с клубом и будет зарабатывать порядка 12 миллионов в год.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказал Ювентусу из уважения к Интеру, который он тренировал.

Поделись:
Теги: Антонио Конте, Интер, Серия А, футбол, Италия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь