Буффон рассказал о планах на будущее

Легендарный вратарь хочет попробовать что-то новое.

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон выразил желание стать тренером национальной сборной.

"Я не хочу тренировать обычный клуб. Мне интересна работа в национальных сборных. Хочется пожить в другой стране и познакомиться с другой культурой, выучить новый язык.

Я хочу делать все, что поможет мне стать лучшим человеком. Настало время принять новый вызов", - приводит слова Буффона CNN.

В прошедшем сезоне Буффон сыграл за ПСЖ 24 матча.

Ранее сообщалось, что Буффон не попал в список номинантов на приз вратарю года в чемпионате Франции.