Ювентус выставил ценник на Манджукича

Марио может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Руководство Ювентуса может продать нападающего Марио Манджукича. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Источник утверждает, что к 33-летнему хорвату есть интерес со стороны дортмундской Боруссии. Также на игрока нацелились два китайских клуба.

Сообщается, что туринцы готовы продать Манджукича за 15 млн евро. Но это случится лишь в том случае, если хорват не будет входить в планы нового тренера Ювентуса.

В сезоне-2018/2019 Марио забил 10 голов в 33 матчах. Контракт Манджукича с клубом рассчитан до 2021 года.

Смотрите видеонарезку полезных действий Манджукича.

Ранее сообщалось, что в Ювентус планирует вернуться Гонсало Игуаин.