Шевченко получил в подарок от Милана именную футболку
Легенда "россонери" похвастался презентом в своих соцсетях.
Легендарный нападающий, ныне возглавляющий национальную сборную Украины, Андрей Шевченко получил в подарок от Милана футболку клуба со своей фамилией.
В этом домашнем комплекте “россонери“ будут выступать в сезоне-2019/20.
“Большое спасибо Милану за этот особый подарок“, – написал Шевченко в своем аккаунте в Twitter.
Grazie mille all’@acmilan per questo regalo speciale! ❤️🖤 #newLevels #ForzaMilan #ACMilan pic.twitter.com/M4iwoZc301— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 24 мая 2019 г.
Напомним, ранее Шевченко выразил желание однажды вернуться в Милан в качестве главного тренера команды.
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