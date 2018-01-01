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Шевченко получил в подарок от Милана именную футболку

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Легенда "россонери" похвастался презентом в своих соцсетях.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Легендарный нападающий, ныне возглавляющий национальную сборную Украины, Андрей Шевченко получил в подарок от Милана футболку клуба со своей фамилией.

В этом домашнем комплекте “россонери“ будут выступать в сезоне-2019/20.

“Большое спасибо Милану за этот особый подарок“, – написал Шевченко в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, ранее Шевченко выразил желание однажды вернуться в Милан в качестве главного тренера команды.

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Теги: Андрей Шевченко, Милан, футбол, Серия А, Италия
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