Шевченко получил в подарок от Милана именную футболку

Легенда "россонери" похвастался презентом в своих соцсетях.

Легендарный нападающий, ныне возглавляющий национальную сборную Украины, Андрей Шевченко получил в подарок от Милана футболку клуба со своей фамилией.

В этом домашнем комплекте “россонери“ будут выступать в сезоне-2019/20.

“Большое спасибо Милану за этот особый подарок“, – написал Шевченко в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, ранее Шевченко выразил желание однажды вернуться в Милан в качестве главного тренера команды.