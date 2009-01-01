Игуаин хочет вернуться в Ювентус, чтобы играть в паре с Роналду

Аргентинский форвард планирует вернуться в Серию А.

Нападающий Ювентуса, выступающий на правах аренды за Челси, Гонсало Игуаин планирует покинуть английский чемпионат и вернуться в туринский клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

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По информации источника, аргентинский футболист хочет воссоздать связку форвардов с Криштиану Роналду, с которым Игуаин выступал за мадридский Реал в период с 2009 по 2013 год.

Отметим, что карьера в АПЛ у 31-летнего форварда складывается не лучшим образом. Гонсало сыграл с зимы этого года 16 матчей за Челси, в которых забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет обменять Игуаина на нападающего Интера Икарди.