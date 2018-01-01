Кака заявил, что хочет вернуться в Милан

Легендарный бразилец планирует начать работу спортивным директором.

Бывший полузащитник Реала и Милана Рикардо Кака выразил желание начать карьеру спортивного директора какого-нибудь футбольного клуба. Легендарный футболист не исключает, что в будущем может поработать в Милане, но сейчас он планирует устроиться в бразильскую команду. Об этом сообщает Football Italia.

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“Да, я хочу вернуться в мир футбола. Не исключено, что в качестве спортивного директора. Уже в конце лета я закончу курсы спортивного менеджмента, а потом посмотрим, что будет дальше.

Конечно, мне бы очень хотелось начать работать именно в Милане. Это клуб - один из популярнейших в мире. Но с другой стороны, мне будет сложно работать вдали от семьи. Пока что я готов согласиться на предложение из Бразилии“, - сказал Кака.

Напомним, ранее Шевченко выразил желание вернуться в Милан в качестве главного тренера.