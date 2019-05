Ювентус согласовал контракт с Гвардиолой - Инсайдер

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола встретился с представителями Ювентуса, чтобы обсудить возможное сотрудничество в следующем сезоне. Об этом сообщает итальянский журналист Radio Sportiva Адриано Дель Монте.

Источник утверждает, что боссы "старой сеньоры" предложили четырехлетний контракт испанскому специалисту, и он согласился переехать в Серию А.

"Сделка согласована. Хосеп Гвардиола будет новым наставником Ювентуса. Контракт будет подписан на 4 года", - сообщил журналист.

Translation: Done deal! Pep Guardiola will be the Juventus coach. 4-year contract. ☑️ https://t.co/ipswuA97eK