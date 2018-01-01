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Ювентус согласовал контракт с Гвардиолой - Инсайдер

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Наставник Ман Сити может возглавить клуб из Турина.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола встретился с представителями Ювентуса, чтобы обсудить возможное сотрудничество в следующем сезоне. Об этом сообщает итальянский журналист Radio Sportiva Адриано Дель Монте.

Источник утверждает, что боссы "старой сеньоры" предложили четырехлетний контракт испанскому специалисту, и он согласился переехать в Серию А.

"Сделка согласована. Хосеп Гвардиола будет новым наставником Ювентуса. Контракт будет подписан на 4 года", - сообщил журналист.

Отметим, ранее Гвардиола опроверг слухи касательно своего назначения на пост главного тренера Ювентуса. Сообщалось, что Манчестер Сити планирует увеличить зарплату испанского коуча.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Ювентус, АПЛ, Серия А, футбол
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