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Достижениям нет предела: Роналду похвастался новой индивидуальной наградой

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Звездный португалец стал лучшим игроком чемпионата Италии в этом сезоне.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В своем дебютном сезоне в Серии А, нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал лучшим игроком итальянского первенства. Своим новым достижением 34-летний португалец решил поделиться в своем Instagram, перечислив, при этом, прошлые награды.

“Чемпионат Италии, Испании и Англии. Лучший футболист Италии, Испании и Англии. Нет предела достижениям, если мечта жива“, - написал Криштиану.

Отметим, что в этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее стало известно, кого Роналду хочет видеть на посту главного тренера Ювентуса.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Серия А, футбол
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