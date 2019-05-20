Достижениям нет предела: Роналду похвастался новой индивидуальной наградой

Звездный португалец стал лучшим игроком чемпионата Италии в этом сезоне.

В своем дебютном сезоне в Серии А, нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал лучшим игроком итальянского первенства. Своим новым достижением 34-летний португалец решил поделиться в своем Instagram, перечислив, при этом, прошлые награды.

“Чемпионат Италии, Испании и Англии. Лучший футболист Италии, Испании и Англии. Нет предела достижениям, если мечта жива“, - написал Криштиану.

Отметим, что в этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее стало известно, кого Роналду хочет видеть на посту главного тренера Ювентуса.