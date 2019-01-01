Наполи интересуется Малиновским

Украинский футболист может переехать в Италию.

Итальянский Наполи интересуется услугами полузащитника Генка Руслана Малиновского, сообщает Calcio Napoli 24.

Неаполитанский клуб хочет усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно и попытается приобрести украинца

Отмечается, что руководство клуба уже обращалось к Генку за информацией по 26-летнему игроку.

Кроме того, в течение последних месяцев скауты итальянской команды неоднократно присутствовали на матчах Генка, где наблюдали за игрой Малиновского.

В этом сезоне полузащитник провел 51 поединок в футболке “бело-синих“, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Малиновский может уйти из Генка летом.