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Наполи интересуется Малиновским

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Украинский футболист может переехать в Италию.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Итальянский Наполи интересуется услугами полузащитника Генка Руслана Малиновского, сообщает Calcio Napoli 24.

Неаполитанский клуб хочет усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно и попытается приобрести украинца

Отмечается, что руководство клуба уже обращалось к Генку за информацией по 26-летнему игроку.

Кроме того, в течение последних месяцев скауты итальянской команды неоднократно присутствовали на матчах Генка, где наблюдали за игрой Малиновского.

В этом сезоне полузащитник провел 51 поединок в футболке “бело-синих“, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Малиновский может уйти из Генка летом.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Генк, Наполи
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Источник: www.calcionapoli24.it

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