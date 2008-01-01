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Моуринью отказал Ювентусу из уважения к Интеру, который он тренировал

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Португальский специалист отклонил предложение возглавить "старую сеньору".
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отказался возглавить туринский Ювентус. Об этом сообщает La Rebublica.

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По информации источника, португальский специалист получил предложение от руководства “старой сеньоры“, однако Жозе, через своего агента Жорже Мендеша, уведомил представителей Ювентуса об отказе занять пост главного тренера команды. 

Сообщается, что Моуринью принял такое решение из уважения к Интеру, в котором от работал в период с 2008 по 2010 год. 

Напомним, накануне Ювентус объявил об отставке Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды. Позже появилась информация о причинах данного решения.

Стоит отметить, Роналду хотел, чтобы Моуринью возглавил Ювентус.

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Теги: Жозе Моуринью, Ювентус, Серия А, футбол, Италия
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