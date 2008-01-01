Роналду хочет видеть Моуринью на посту главного тренера Ювентуса - СМИ

Боссы туринцев активно ведут поиски нового наставника клуба.

Жозе Моуринью и Криштиану Роналду в Реале Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сообщил руководству туринского клуба, что хотел бы видеть экс-наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью на посту главного тренера команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, кандидатуру Моуринью также поддерживает агент Роналду Жорже Мендеш, который по совместительству представляет интересы и португальского специалиста.

Однако, Моуринью может отказаться возглавить Ювентус из-за того, что, в период с 2008 по 2010, являлся наставником принципиального соперника туринцев - Интера, поэтому болельщики “старой сеньоры“ негативно воспримут назначение португальца на пост главного тренера их команды.

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Также Роналду рассчитывает, что вакантный пост займет наставник Наполи Карло Анчелотти, с которым звездный португалец успел поработать в Реале.

Напомним, накануне Ювентус объявил об отставке Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды. Позже появилась информация о причинах данного решения.

Ранее сообщалось, что вакантный пост в Ювентусе может занять наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Отмечалось, что переговоры с туринцами также ведет главный тренер Челси Маурицио Сарри.

Стоит сказать, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола категорически отрицает возможность своего ухода в Ювентус.