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Роналду ударил сына по лицу чемпионским кубком, а потом досталось и невесте

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Курьезная ситуация произошла во время празднования Ювентусом очередного чемпионского титула.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Getty Images

Туринский Ювентус провел последний домашний матч в чемпионате Италии сезона-2018/19 против Аталанты, после которого игроки получили золотые медали и чемпионский кубок.

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Лидер туринского клуба Криштиану Роналду праздновал победу вместе со своей семьей - возлюбленной Джорджиной Родригес, матерью Долорес Авейру и старшим сыном Криштиану-младшим.

Португалец собирался сделать фото с кубком и семьей, и в это время произошла забавная ситуация - Роналду не удержал трофей и ударил им по лицу своего сына, а после этого вновь не справился с кубком и ударил им свою девушку.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет видеть у руля Ювентуса Карло Анчелотти.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, прикол, Джорджина Родригес, видео
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