Курьезная ситуация произошла во время празднования Ювентусом очередного чемпионского титула.

Туринский Ювентус провел последний домашний матч в чемпионате Италии сезона-2018/19 против Аталанты, после которого игроки получили золотые медали и чемпионский кубок.

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Лидер туринского клуба Криштиану Роналду праздновал победу вместе со своей семьей - возлюбленной Джорджиной Родригес, матерью Долорес Авейру и старшим сыном Криштиану-младшим.

Португалец собирался сделать фото с кубком и семьей, и в это время произошла забавная ситуация - Роналду не удержал трофей и ударил им по лицу своего сына, а после этого вновь не справился с кубком и ударил им свою девушку.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет видеть у руля Ювентуса Карло Анчелотти.