Тренер сделал откровенное заявление.

Главный тренер римской Ромы Клаудио Раньери предположил, что Рома вряд ли скоро вернется в Лигу чемпионов. Специалиста цитирует Sky Sport Italia.

"У Ромы был очень хороший сезон-2017/18, но они продали важных игроков, избавившись от хребта команды, которая только начала открывать новую эру в своей истории.

Пришли новые хорошие футболисты, но им нужно было время для развития. Это сказалось. Вероятно, более опытным игрокам не хватило ориентиров, и они не помогли новичкам на сто процентов освоиться в Роме.

Когда я пришел в команду, обнаружил, что у игроков проблемы не с физическим состоянием, а с психологическим. Моя задача состояла в том, чтобы придать уверенности футболистам, которые чувствовали, что они на дне.

Я не думаю, что Рома сможет сразу бороться за место в Лиге чемпионов. Команда должна научиться быть стабильной", - заявил Раньери.

Напомним, Раньери возглавил Рому в марте 2019-го года. На сегодняшний день римская команда занимает 5-е место в Серии А, что дает им право играть в Лиге Европы.