Стало известно, кого Роналду хочет видеть на посту главного тренера Ювентуса

Выбор португальца пал на наставника Наполи Карло Анчелотти.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду высказал свои пожелания руководству клуба относительно кандидатуры нового главного тренера.

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Как сообщает Football Italia, португальский футболист рассчитывает, что вакантный пост займет наставник Наполи Карло Анчелотти. Роналду уже обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть вариант приглашения 59-летнего специалиста в Ювентус.

При этом источник отмечает, что у Анчелотти контракт с Наполи рассчитан до 2021-го года и он вряд ли захочет покинуть клуб.

Стоит отметить, что в период с 1999-го по 2001-й годы Анчелотти уже тренировал Ювентус. Кроме того, он работал с Роналду в Реале с 2013-го по 2015-й годы.

Напомним, накануне Ювентус объявил об отставке Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды. Позже появилась информация о причинах данного решения.

Ранее сообщалось, что вакантный пост в Ювентусе может занять наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Отмечалось, что переговоры с туринцами также ведет главный тренер Челси Маурицио Сарри.

Стоит сказать, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола категорически отрицает возможность своего ухода в Ювентус.