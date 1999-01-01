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Стало известно, кого Роналду хочет видеть на посту главного тренера Ювентуса

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Выбор португальца пал на наставника Наполи Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти и Криштиану Роналду
Карло Анчелотти и Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду высказал свои пожелания руководству клуба относительно кандидатуры нового главного тренера.

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Как сообщает Football Italia, португальский футболист рассчитывает, что вакантный пост займет наставник Наполи Карло Анчелотти. Роналду уже обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть вариант приглашения 59-летнего специалиста в Ювентус.

При этом источник отмечает, что у Анчелотти контракт с Наполи рассчитан до 2021-го года и он вряд ли захочет покинуть клуб. 

Стоит отметить, что в период с 1999-го по 2001-й годы Анчелотти уже тренировал Ювентус. Кроме того, он работал с Роналду в Реале с 2013-го по 2015-й годы.

Напомним, накануне Ювентус объявил об отставке Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды. Позже появилась информация о причинах данного решения.

Ранее сообщалось, что вакантный пост в Ювентусе может занять наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Отмечалось, что переговоры с туринцами также ведет главный тренер Челси Маурицио Сарри.

Стоит сказать, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола категорически отрицает возможность своего ухода в Ювентус.

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Теги: Криштиану Роналду, Карло Анчелотти, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры
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