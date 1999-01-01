Стало известно, кого Роналду хочет видеть на посту главного тренера Ювентуса
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду высказал свои пожелания руководству клуба относительно кандидатуры нового главного тренера.
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Как сообщает Football Italia, португальский футболист рассчитывает, что вакантный пост займет наставник Наполи Карло Анчелотти. Роналду уже обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть вариант приглашения 59-летнего специалиста в Ювентус.
При этом источник отмечает, что у Анчелотти контракт с Наполи рассчитан до 2021-го года и он вряд ли захочет покинуть клуб.
Стоит отметить, что в период с 1999-го по 2001-й годы Анчелотти уже тренировал Ювентус. Кроме того, он работал с Роналду в Реале с 2013-го по 2015-й годы.
Напомним, накануне Ювентус объявил об отставке Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды. Позже появилась информация о причинах данного решения.
Ранее сообщалось, что вакантный пост в Ювентусе может занять наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Отмечалось, что переговоры с туринцами также ведет главный тренер Челси Маурицио Сарри.
Стоит сказать, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола категорически отрицает возможность своего ухода в Ювентус.
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