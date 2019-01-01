Аллегри: В Ювентусе меня заменит великий тренер

Итальянец высказался о своей отставке.

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри прокомментировал свое увольнение из туринского Ювентуса и заявил, что его место займет великий тренер.

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"За пять лет мы построили этот Ювентус, теперь пришло время прощаться. Жизнь продолжается, и я уже мечтаю о том, как отправлюсь отдыхать на море. Я не знаю, кто сменит меня в Ювентусе, но уверен, что это будет великий тренер", - сказал Аллегри в телепрограмме Striscia la Notizia.

Ранее стало известно, что Ювентус провел переговоры с Маурисио Почеттино.