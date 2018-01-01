Ювентус рассматривает Почеттино на пост главного тренера - СМИ

Наставник "шпор" провел переговоры с туринским клубом.

Руководство туринского Ювентуса занялось поиском нового наставника клуба после того, как Массимилиано Аллегри был отправлен в отставку. Главной кандидатурой на пост главного тренера боссы “старой сеньоры“ рассматривают коуча лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Corriere della Sera.

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По информации источника, аргентинский специалист может покинуть стан “шпор“ из-за отсутствия конкретных планов клуба на будущее, в том числе неопределенности в трансферной политике Тоттенхэма. Ювентус, в свою очередь, в последние недели связывался с Почеттино, который назвал сумму годового оклада в размере 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в нападающем Манчестер Юнайтед Алексисе Санчесе.