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Ювентус рассматривает Почеттино на пост главного тренера - СМИ

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Наставник "шпор" провел переговоры с туринским клубом.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Руководство туринского Ювентуса занялось поиском нового наставника клуба после того, как Массимилиано Аллегри был отправлен в отставку. Главной кандидатурой на пост главного тренера боссы “старой сеньоры“ рассматривают коуча лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Corriere della Sera. 

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По информации источника, аргентинский специалист может покинуть стан “шпор“ из-за отсутствия конкретных планов клуба на будущее, в том числе неопределенности в трансферной политике Тоттенхэма. Ювентус, в свою очередь, в последние недели связывался с Почеттино, который назвал сумму годового оклада в размере 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в нападающем Манчестер Юнайтед Алексисе Санчесе.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, Ювентус, Серия А, АПЛ, футбол
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