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Ювентус и Интер заинтересованы в нападающем Манчестер Юнайтед - СМИ

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Алексис Санчес может вернуться в Серию А, если снизит свои требования по зарплате.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Нападающий сборной Чили и Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и вернуться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, представители Ювентуса и Интера уже встретились с агентом 30-летнего футболиста и провели предварительные переговоры о трансфере. Сам Санчес не против покинуть манчестерский клуб, однако его перезду в Италию может помешать высокая требуемая зарплата.

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Сообщается, что чилиец хочет годовой оклад порядка 12 миллионов евро, однако Ювентус и Интер не намерены платить столько, поэтому готовы приобрести форварда только в том случае, если он снизит свои требования. 

В текущем сезоне Санчес сыграх 20 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал три результативные передачами.

Ранее экс-игрок МЮ Эвра высказал свои подозрения, что Санчес перешел в МЮ только из-за денег.

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Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайдет, Интер, Ювентус, АПЛ, Серия А, трансфер, футбол
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