Это был адреналин в игровой ситуации: игроки Милана о драке

Одноклубникам футболистов пришлось разнимать товарищей по команде.

Игроки Милана Франк Кессье и Лукас Билья во время миланского дерби устроили драку на скамейке запасных, однако футболисты поспешили извиниться за свою выходку.

Как сообщает Football Italia, данный инцидент произошел во второй половине матча против Интера. Кессье раздражительно отреагировал на свою замену, поэтому Билья попытался успокоить одноклубника. Это вызвало яростную реакцию ивуарийца, после чего Игнацио Абате, Рикардо Родригес и Фабио Борини физически удерживали своего товарища по команде от нападения на Лукаса Билью.

Главные участники конфликта сразу же отправились в подтрибунное помещение, где дали комментарии по поводу случившегося.

“Это был адреналин в игровой ситуации. Я был разочарован заменой, так как хотел сделать больше в этом матче. Я вынес это на Лукаса, и это была ошибка. Потом я сразу извинился. Он старше меня, и я должен учиться у него. Мне жаль“, - высказался Франк Кессье.

Билья стоял рядом с ним и также дал свою версию произошедшего.

“Франк знает, что я сказал, и мы проясним ситуацию позже. Мы все хотим победить, но это не то, что мы должны делать у всех на виду. Такие ситуации нужно сохранять для раздевалки. Мы, прежде всего, чувствуем себя плохо из-за этой неловкой сцены. Мне стыдно за это и я извиняюсь перед ребятами и тренером лично. Это было не то, что мы хотели, мы опозорили клуб, который мы представляем, и это больше не повторится“, - принес свои извинения Лукас Билья.

Напомним, что встреча между Миланом и Интером закончилась со счетом 2:3 в пользу “черно-синих“. Ранее сообщалось, что судьба Лучано Спалетти в Интере зависит от матча с Миланом.