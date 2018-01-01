Вратарь Наполи во время матча получил серьезную травму головы
Голкипер сборной Колумбии и итальянского Наполи Давид Оспина получил травму головы во время матча 28-го тура чемпионата Италии против Удинезе.
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Колумбиец получил сильный удар по голове еще на 4-й минуте встречи во время одного из игровых моментов, однако остался защищать ворота команды вплоть до 44-й минуты поединка. Через 40 минут после удара Оспина почувствовал недомогание и его увезли с поля.
Вратаря доставили в больницу для прохождения обследования. Его жизни ничего не угрожает.
Napoli-Udinese maçının başında kafasına darbe alan ve uzun süre tedavisi süren Napoli kalecisi David Ospina, ilk yarının son bölümlerinde bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/OyGeyCFU30— Fotomaç (@fotomac) 17 марта 2019 г.
Отметим, что Наполи обыграл Удинезе со счетом 4:2.
Ранее сообщалось, что форварду киевского Динамо Франу Солю сделали операцию на плече.
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