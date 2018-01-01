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Вратарь Наполи во время матча получил серьезную травму головы

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Давид Оспина провел еще 40 минут на поле после того, как получил удар по голове.
Давида Оспину увозят с поля
Давида Оспину увозят с поля
Getty Images

Голкипер сборной Колумбии и итальянского Наполи Давид Оспина получил травму головы во время матча 28-го тура чемпионата Италии против Удинезе.

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Колумбиец получил сильный удар по голове еще на 4-й минуте встречи во время одного из игровых моментов, однако остался защищать ворота команды вплоть до 44-й минуты поединка. Через 40 минут после удара Оспина почувствовал недомогание и его увезли с поля.

Вратаря доставили в больницу для прохождения обследования. Его жизни ничего не угрожает.

Отметим, что Наполи обыграл Удинезе со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что форварду киевского Динамо Франу Солю сделали операцию на плече.

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Теги: Давид Оспина, Наполи, Удинезе, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, травма
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