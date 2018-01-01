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Судьба Спалетти в Интере зависит от матча с Миланом

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Интер готов уволить тренера.
Лучано Спалетти
Лучано Спалетти
Getty Images

Главный тренер миланского Интера Лучано Спалетти может быть уволен из клуба в случае поражения в матче против Милана.

"На смену итальянцу Интер рассматривает кандидатуры Антонио Конте, Маурицио Сарри, Марко Джампаоло и Эстебана Камбьяссо", - сообщает La Repubblica.

 В текущем сезоне Серии А под руководством Спалетти Интер в 27 матчах 15 раз выиграл, 5 раз сыграл вничью и 7 раз проиграл.

Источник: La Repubblica

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Теги: Лучано Спалетти, Интер, увольне
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