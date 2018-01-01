Некоторые болельщики сдали билеты узнав что не увидят Роналду

Нападающий не поехал в Геную с Юве.

В 28 туре Серии А туринский Ювентус встретиться с Дженоа.

"Как только стало известно, что Криштиану Роналду не выйдет на поле многие болельщики сдали билеты в кассу стадиона. Местные болельщики планировавшие посмотреть живьем на одного из лучших игроков планеты так же сдали билеты", - сообщает Corriere della Sera.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел за Ювентус 36 матчей, забил 24 мяча и отдал 8 голевых передач.

Источник: Corriere della Sera