Некоторые болельщики сдали билеты узнав что не увидят Роналду
Нападающий не поехал в Геную с Юве.
В 28 туре Серии А туринский Ювентус встретиться с Дженоа.
"Как только стало известно, что Криштиану Роналду не выйдет на поле многие болельщики сдали билеты в кассу стадиона. Местные болельщики планировавшие посмотреть живьем на одного из лучших игроков планеты так же сдали билеты", - сообщает Corriere della Sera.
В текущем сезоне Серии А Роналду провел за Ювентус 36 матчей, забил 24 мяча и отдал 8 голевых передач.
Источник: Corriere della Sera
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