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Берлускони подсказал Милану, как победить Интер

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Сильвио помог своему бывшему клубу с тактикой.
Сильвио Бер
Сильвио Бер

Бывший президент Милана Сильвио Берлускони поделился ожиданиями от предстоящего матча россонери против Интера, который состоится в рамках 28-го тура Серии А.

"Я не могу знать, кто победит в этом поединке. Но если бы тренер Гаттузо поставил Сусо позади двух нападающих, то Милан определенно победил бы. Не верите? Но это правда. Они выиграли бы матч с несколькими забитыми голами", - приводит слова экс-функционера клуба Football Italia.

Напомним, после 27 туров Милан с 51 очком идет третьим в турнирной таблице Серии А. Интер занимает 4 позицию, отставая от соперника на балл.

Также ознакомьтесь с прогнозом на этот матч.

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Теги: Милан, Интер, Серия А
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