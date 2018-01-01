Берлускони подсказал Милану, как победить Интер
Сильвио помог своему бывшему клубу с тактикой.
Бывший президент Милана Сильвио Берлускони поделился ожиданиями от предстоящего матча россонери против Интера, который состоится в рамках 28-го тура Серии А.
"Я не могу знать, кто победит в этом поединке. Но если бы тренер Гаттузо поставил Сусо позади двух нападающих, то Милан определенно победил бы. Не верите? Но это правда. Они выиграли бы матч с несколькими забитыми голами", - приводит слова экс-функционера клуба Football Italia.
Напомним, после 27 туров Милан с 51 очком идет третьим в турнирной таблице Серии А. Интер занимает 4 позицию, отставая от соперника на балл.
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