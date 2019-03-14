Возлюбленная Роналду стала лицом модного женского бренда
Джорджина Родригес, невеста лидера Ювентуса Криштиану Роналду, порадовала своих поклонников новой привлекательной фотографией в изысканном бикини.
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Девушка стала рекламным лицом модного женского бренда Yamamay, в честь чего и опубликовала пикантный снимок.
“Спасибо, что выбрали меня и доверили мне быть частью вашей замечательной семьи“, – написала девушка в Instagram.
Tenía muchas ganas de compartir con vosotros mi nuevo proyecto con la firma Yamamay. Gracias por elegirme y confiar en mí para formar parte de vuestra maravillosa familia ❤️ @yamamayofficial Coming soon!!! Gracias equipo!!! 💥🌹 🌹 🌹💥 📸 @xavigordo . 💇🏻♀️ @amparosanchezm . 💄 @carmendejuan #yamamay #newproject #comingsoon
Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес оригинально поздравила Криштиану Роналду с победой над Атлетико в Лиге чемпионов.
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