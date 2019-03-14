Возлюбленная Роналду стала лицом модного женского бренда

Девушка рассказала об этом в своих соцсетях, прикрепив пикантное фото.

Джорджина Родригес, невеста лидера Ювентуса Криштиану Роналду, порадовала своих поклонников новой привлекательной фотографией в изысканном бикини.

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Девушка стала рекламным лицом модного женского бренда Yamamay, в честь чего и опубликовала пикантный снимок.

“Спасибо, что выбрали меня и доверили мне быть частью вашей замечательной семьи“, – написала девушка в Instagram.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес оригинально поздравила Криштиану Роналду с победой над Атлетико в Лиге чемпионов.