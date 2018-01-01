Милан - Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

В центральном матче 28-го тура чемпионата Италии состоится миланское дерби.

Всех любителей чемпионата Италии ожидает захватывающее миланское дерби - в рамках 28-го тура Серии А Милан примет Интер.

Милан на данный момент занимает 3-ю строчку, имея в своем активе 51 очко, в то время как Интер находится на 4-й позиции, отставая лишь на 1 балл. Таким образом, в миланском дерби определится дальнейшее положение команд в турнирной таблице чемпионата.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch, ставки на победу Милана принимают с коэффициентом 2.45, в то время как на успех Интера можно поставить с коэффициентом 3.15. Ничью здесь оценили в 3.20.

Их коллеги из bet365 также считают, что Милан - фаворит поединка. Их успех оценивают в 2.37, а на триумф Интера можно поставить с коэффициентом 3.10. Ничью здесь оценили в 3.20.

Эксперты из компании William Hill также уверены в хозяев поля. На этот поединок принимают ставки со следующими коэффициентами: победа Милана - 2.37, победа Интера - 3.10, ничья - 3.25.

Матч Милан - Интер состоится в воскресенье, 17-го марта, в 21:30 по киевскому времени на стадионе Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) в Милане.