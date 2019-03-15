Красотка пятницы: аппетитная модель, которая позволила Роналду укусить себя за задницу

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию эффектную Александру Мендес.

Александра Мендес instagram.com/alexandramendezof/

Александра Мендес - роскошная модель из Венесуэлы, которая весьма популярна в Южной Америке.

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Красотка активно занимается спортом, участвует в различных показах, а также посещает разнообразные телешоу в качестве приглашенной звезды. На одном из таких шоу девушка рассказала о пикантном пари с Криштиану Роналду, по условиям которого он мог укусить ее за задницу.

Александра показала интимную переписку с футболистом, однако подчеркнула, что между ними никогда ничего не было.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была элегантная певица, которая утешит Неймара после вылета ПСЖ из ЛЧ.