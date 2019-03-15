Модель рассказала о пикантном пари, которое заключила с Роналду

Венесуэльская модель заключила пари с Криштиану Роналду, по условиям которого футболист мог укусить ее за задницу.

Венесуэльская модель Александра Мендес рассказала об интимной переписке с форвардом Ювентуса Криштиану Роналду, а также поведала историю о том, как они заключили пари.

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Как сообщает The Sun, девушка в эфире перуанского телешоу Magaly TV La Firme показала ведущим свою переписку с Роналду в социальных сетях. Португалец просил у Мендес номер телефона, а также присылал ей свои фотографии.

Александра также сообщила, что они заключили пари, по условиям которого она позволит Роналду “укусить себя за задницу“, если тот забьет в матче, на котором она будет присутствовать.

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При этом девушка утверждает, что пари было заключено более трех лет назад, когда он еще играл в Реале и не встречался с Джорджиной Родригес.

Также Мендес рассказала, что она встречалась с Роналду в жизни, но между ними не было интимных отношений.

Ранее сообщалось, что невеста Роналду Джорджина Родригес оригинально поздравила любимого с победой над Атлетико.