Посетители ресторана овациями встретили Роналду после его хет-трика в ворота Атлетико
Лидер Ювентуса Криштиану Роналду стал настоящим героем матча против Атлетико в рамках Лиги чемпионов. Португалец оформил хет-трик, который вывел туринцев в 1/4 финала турнира.
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После поединка футболист вместе со своей невестой Джорджиной Родригес, старшим сыном, родственниками и друзьями отправился в ресторан, чтобы отпраздновать эту победу. Посетители заведения встречали футболиста громкими овациями, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду забил свой юбилейный 700-й гол в карьере. Также отмечалось, что португалец повторил достижение Луиса Адриано.
Напомним, матч Ювентус - Атлетико стал рекордным в истории клуба по прибыли от продажи билетов.
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