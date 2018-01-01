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Феноменальный Роналду забил свой юбилейный 700-й гол в карьере

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Третий гол в ворота Атлетико в рамках ответного матча Лиги чемпионов стал для Криштиану Роналду 700-м в карьере.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 1/8 Лиги чемпионов против Атлетико, благодаря чему достиг отметки в 700 голов за карьеру.

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По этому показателю португалец занимает 5 место в мире. За всю историю пока только пяти игрокам удалось забить больше голов в своей карьере: Герду Мюллеру (735),  Ференцу Пушкашу (746), Пеле (767), Ромарио (772) и Йозефу Бицану (805 мячей).

Стоит отметить, что следом за португальцем на 6-м месте расположился Лионель Месси, который на данный момент забил 678 голов в ворота соперников.

Напомним, три гола Криштиану Роналду в ворота Атлетико вывели Ювентус в 1/4 финала Лиги чемпионов. Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Ювентус - Атлетико.

Ранее сообщалось, что Роналду забил 25 голов в 33 поединках против Атлетико.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Серия А, Лига Чемпионов, футбол, достижение, голы
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