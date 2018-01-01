Роналду рассказал, в каком чемпионате сложнее всего забивать голы

Португальский футболист отметил, что в Серии А в первую очередь думают об обороне.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду сравнил чемпионаты Италии и Испании.

“Я не скучаю по Испании или Португалии. Я покинул отличный клуб, где у меня осталось много друзей, но я не скучаю по самой Испании.

Сейчас я играю за такой же прекрасный клуб. Я хорошо адаптировался в Италии.



Я думаю, что в Италии сложнее забивать голы, чем в Испании. Ла Лига более открыта, и команды больше рискуют.

В Италии же клубы отдают приоритет обороне, а затем думают об атаке. Я так же играл в Англии в течение пяти лет. Впрочем, я считаю, что сложнее всего забивать голы в Серии А“, - цитирует португальца Marca.

В этом сезоне Роналду принял участие в 26 Серии А, где которых забил 19 голов.

Напомним, сегодня, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени Ювентус сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.

В первом поединке, который состоялся в Мадриде, Атлетико уверенно обыграл Ювентус со счетом 2:0.