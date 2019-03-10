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Ювентус предложил Зидану трехлетний контракт - СМИ

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Туринцы хотят, чтобы Зинедин Зидан встал у руля команды до лета 2022-го года.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Известный французский тренер Зинедин Зидан в скором времени может возглавить Ювентус.

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По информации El País, туринцы уже сделали Зидану официальное предложение - они хотят подписать контракт до лета 2022-го года. Также специалист получил предложение вернуться в мадридский Реал, но француз отказался, и сообщил, что примет решение о своем будущем в июне.

Отметим, что в прошлом Зидан играл за Ювентус (1996-2001 гг.), и выиграл с клубом шесть трофеев.

Напомним, последним местом работы Зиданы был мадридский Реал, который он покинул 31-го мая 2018-го года.

Ранее сообщалось, что Ювентус предложил Хосепу Гвардиоле пост главного тренера команды, однако испанец не собирается покидать Манчестер Сити.

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Теги: Зинедин Зидан, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, тренер, контракт
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