Икарди хочет, чтобы Интер публично реабилитировал его имя

Аргентинец требует от клуба публичных извинений за лишение капитанской повязки.

Мауро Икарди со своей женой и агентом Вандой Нарой Getty Images

У нападающего Интера Мауро Икарди серьезный конфликт с клубом из-за продления контракта, однако футболист готов подписать новое соглашение, если будет выполнены его условия.

Читай также: СМИ: Ювентус рассчитывает обменять Дибалу на Икарди

По информации La Gazzetta dello Sport, Икарди требует публичных извинений от Интера и реабилитации его имиджа с объяснением причин, по которым его лишили капитанской повязки в начале февраля.

После этого Икарди ни разу не выходил на поле, а официальной причиной называл свою травму колена, однако наставник команды Лучано Спалетти заявил, что врачи разрешили аргентинцу тренироваться.

Читай также: Экс-супруг Ванды Нары прокомментировал ее работу в качестве агента Икарди

В то же время Интер считает, что именно нападающий должен сделать шаг навстречу и принести свои извинения как руководству клуба, так и партнерам по команде, но он не собирается этого делать, и полагает, что ни в чем не виноват.

Ранее сообщалось, что в покупке Мауро Икарди заинтересованы сразу четыре клуба.