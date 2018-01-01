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Икарди хочет, чтобы Интер публично реабилитировал его имя

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Аргентинец требует от клуба публичных извинений за лишение капитанской повязки.
Мауро Икарди со своей женой и агентом Вандой Нарой
Мауро Икарди со своей женой и агентом Вандой Нарой
Getty Images

У нападающего Интера Мауро Икарди серьезный конфликт с клубом из-за продления контракта, однако футболист готов подписать новое соглашение, если будет выполнены его условия.

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По информации La Gazzetta dello Sport, Икарди требует публичных извинений от Интера и реабилитации его имиджа с объяснением причин, по которым его лишили капитанской повязки в начале февраля.

После этого Икарди ни разу не выходил на поле, а официальной причиной называл свою травму колена, однако наставник команды Лучано Спалетти заявил, что врачи разрешили аргентинцу тренироваться.

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В то же время Интер считает, что именно нападающий должен сделать шаг навстречу и принести свои извинения как руководству клуба, так и партнерам по команде, но он не собирается этого делать, и полагает, что ни в чем не виноват.

Ранее сообщалось, что в покупке Мауро Икарди заинтересованы сразу четыре клуба.

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Теги: Мауро Икарди, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, конфликт
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