Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом - источник

Пеп Гвардиола может стать тренером Криштиану Роналду.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в Ювентусе. Об этом сообщает итальянский журналист Луиджи Гуелпа, представляющий туринское издание Il Giornale.

"Я узнал, что Хосеп достиг устной договоренности с Ювентусом, контракт будет рассчитан на четыре года. Эту информацию мне передал человек, прошлым летом сообщивший о трансфере Криштиану Роналду в Ювентус", - сообщил Гуелпа в эфире Radio CRC.