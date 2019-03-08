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Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом - источник

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Пеп Гвардиола может стать тренером Криштиану Роналду.
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом - источник

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в Ювентусе. Об этом сообщает итальянский журналист Луиджи Гуелпа, представляющий туринское издание Il Giornale. 

"Я узнал, что Хосеп достиг устной договоренности с Ювентусом, контракт будет рассчитан на четыре года. Эту информацию мне передал человек, прошлым летом сообщивший о трансфере Криштиану Роналду в Ювентус", - сообщил Гуелпа в эфире Radio CRC.

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Теги: Пеп Гвардиола, Ювентус
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гость  (аноним)  08.03.2019, 22:20
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