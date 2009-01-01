Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Раньери официально возглавил Рому

Комментариев: 0
Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона.
Клаудио Раньери
Клаудио Раньери
Getty Images

Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен главным тренером Ромы. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба

Раньери будет работать в Роме до окончания текущего сезона.

Отметим, что специалист уже тренировал Рому с 2009 по 2011 год. Последним местом работы Раньери был английский Фулхэм, должность наставника которого он покинул в конце февраля нынешнего года.

В текущем сезоне Рома с 44 очками после 26 матчей занимает пятое место в чемпионате Италии.

Напомним, на посту главного тренера Раньери сменил Эусебио Ди Франческо, который был уволен 7 марта за вылет команды из Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: Клаудио Раньери, Рома, Италия, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь