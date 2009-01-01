Раньери официально возглавил Рому
Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона.
Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен главным тренером Ромы. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
Раньери будет работать в Роме до окончания текущего сезона.
Отметим, что специалист уже тренировал Рому с 2009 по 2011 год. Последним местом работы Раньери был английский Фулхэм, должность наставника которого он покинул в конце февраля нынешнего года.
Ufficiale: Claudio #Ranieri è il nuovo responsabile tecnico dell'#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) 8 марта 2019 г.
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В текущем сезоне Рома с 44 очками после 26 матчей занимает пятое место в чемпионате Италии.
Напомним, на посту главного тренера Раньери сменил Эусебио Ди Франческо, который был уволен 7 марта за вылет команды из Лиги чемпионов.
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