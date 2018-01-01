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Увольнения продолжаются: Спортивный директор Ромы покинул свой пост

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Рамон Мончи вслед за главный тренером команды покинул Рому.
Рамон Мончи
Рамон Мончи
Getty Images

Спортивный директор Ромы Рамон Родригес Мончи покинул возглавляемую им должность.

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Как сообщает официальный сайт римского клуба, стороны сумели договориться о расторжении контракта по взаимному согласию. Мончи пришел к "волкам" в апреле 2017-го года. Теперь его место займет Фредерик Массара.

Отметим, что это уже второе увольнение Ромы после вылета команды из Лиги чемпионов. Ранее римляне объявили об отставке главного тренера команды Эусебио Ди Францеско.

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Теги: Мончи, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, отставка, увольнение
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