Игроки Ювентуса устроили роскошную вечеринку с 60-ю моделями

Информацию о времяпрепровождении футболистов подтвердил главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

В Турине в четверг, 7-го марта, игроки Ювентуса были замечены в одном и отелей города в обществе 60-ти моделей.

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По информации Mundo Deportivo, футболисты устроили роскошную вечеринку. Эту информацию подтвердил и главный тренер команды Массимилиано Аллегри. "Я не воспитатель, я тренер. Это был ужин, на котором они повеселились", - прокомментировал тренер.

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Источник отмечает, что игроки Ювентуса рассчитывали, что Аллегри проведет время вместе с ними. А вот болельщики команды весьма недовольны поведением футболистов - они потерпели поражение от Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а впереди у них ответный поединок.

Ранее сообщалось, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду после поражения от Атлетико приобрел себе новый дорогой автомобиль.