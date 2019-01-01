Игроки Ювентуса устроили роскошную вечеринку с 60-ю моделями
В Турине в четверг, 7-го марта, игроки Ювентуса были замечены в одном и отелей города в обществе 60-ти моделей.
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По информации Mundo Deportivo, футболисты устроили роскошную вечеринку. Эту информацию подтвердил и главный тренер команды Массимилиано Аллегри. "Я не воспитатель, я тренер. Это был ужин, на котором они повеселились", - прокомментировал тренер.
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Источник отмечает, что игроки Ювентуса рассчитывали, что Аллегри проведет время вместе с ними. А вот болельщики команды весьма недовольны поведением футболистов - они потерпели поражение от Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а впереди у них ответный поединок.
Ранее сообщалось, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду после поражения от Атлетико приобрел себе новый дорогой автомобиль.
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