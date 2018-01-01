Марсело вновь сыграет в одной команде с Роналду - бразилец отправится в Ювентус

Футболист договорился с Ювентусом о подписании четырехлетнего контракта.

Защитник Реала Марсело в скором времени воссоединится со своим другом Криштиану Роналду в Ювентусе.

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Как сообщает AS со ссылкой на La Stampa, бразилец уже договорился с туринцами о трансфере. Марсело летом перейдет в состав итальянского клуба, подписав контракт на четыре года. Его зарплата в Ювентусе составит 12 миллионов евро за сезон.

Такое решение футболист принял в связи с последними неудачами команды сразу в трех турнирах - Кубке Испании, Лиге чемпионов и Ла Лиге. К тому же, Марсело потерял место в основном составе - наставник клуба Сантьяго Солари отправил бразильца на скамейку запасных из-за лишнего веса.

Напомним, в матче против Аякса Марсело не попал в стартовый состав Реала. "Сливочные" потерпели разгромное поражение на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:4 и вылетели из Лиги чемпионов.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Аякс.