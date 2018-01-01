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Рома отправила в отставку главного тренера

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Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера римской Ромы.
Эусебио Ди Франческо
Эусебио Ди Франческо
Getty Images

Руководство Ромы приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Эусебио Ди Франческо. Об этом сообщил президент римского клуба Джеймс Паллотта.

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“Хотел бы поблагодарить Эусебио за его усилия. У него всегда был профессиональный подход к работе и он ставил интересы нашего клуба выше личных. Мы желаем ему всего самого лучшего в дальнейшей карьере“, - приводит слова Паллотты пресс-служба клуба.

Отметим, что Ди Франческо возглавил Рому летом 2017 года. В текущем сезоне Серии А команда занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка. В Лиге чемпионов “волки“ потерпели неудачу - после победы над Порту в первом матче 1/8 финала римляне проиграли в ответной встрече, пропустив гол в экстра-тайме.

Ранее сообщалось, что Реал собирается уволить главного тренера Сантьяго Солари и назначить Жозе Моуринью.

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Теги: Эусебио Ди Франческо, Рома, Джеймс Паллотта, Серия А, Лига Чемпионов, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, тренер, отставка
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