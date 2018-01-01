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Икарди попросил у Интера разрешения сделать операцию на колене

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Последние несколько месяцев лидер Интера выходил на поле, используя обезболивающие уколы.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Нападающий Интера Мауро Икарди испытывает некоторые проблемы со здоровьем.

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Футболиста уже несколько месяцев беспокоит колено, из-за которого ему приходилось делать специальные обезболивающие уколы, чтобы выходить на поле. После того, как в начале февраля аргентинца лишили капитанской повязки, он не играл ни в одном матче, а также прекратил тренироваться с командой.

Как сообщает Corriere dello Sport, в связи с этим Икарди решил, что ему нужно заняться своим коленом и попросил у руководства клуба разрешения сделать операцию. Если Интер согласится на это, то сезон для Мауро будет закончен досрочно.

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Также издание отмечает, что Икарди готов вновь сыграть за Интер только в том случае, если ему вернут капитанскую повязку. В нынешнем сезоне Серии А Икарди провел 20 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что лидер Интера Мауро Икарди отказался подписывать новый контракт с клубом. Отмечалось, что в покупке футболиста заинтересованы сразу четыре европейских клуба.

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Теги: Мауро Икарди, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, операция
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