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Ювентус предложил Гвардиоле пост главного тренера команды

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Руководство туринского клуба хочет, чтобы Хосеп Гвардиола сменил Массимилиано Аллегри на посту главного тренера клуба.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Ювентус рассчитывает пригласить наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу на должность главного тренера команды.

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Как сообщает Sport.es со ссылкой Sport Mediaset, туринцы уже провели две встречи с агентом испанского специалиста. Однако, на данный момент весьма маловероятно, что они сумеют переманить Гвардиолу - его контракт с “горожанами“ рассчитан до лета 2021-го года, а оклад составляет 23 миллиона евро в год.

Впрочем, в качестве альтернативного варианта Ювентус рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана, который после ухода из Реала в мае 2018-го года находится без работы. Источник отмечает, что француз может согласиться на зарплату в размере 7,5 миллионов евро, которую сейчас получает нынешний наставник Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри попросил руководства клуба об отставке.

Отмечалось, что основными кандидатами на этот пост являются Зинедин Зидан и Юрген Клопп, однако теперь в шорт-лист туринцев попал Хосеп Гвардиола.

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Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Хосеп Гвардиола, Зинедин Зидан, футбол, тренер, переговоры
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