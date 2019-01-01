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Ювентус интересуется полузащитником Реала

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Марко Асенсио потерял место в основе "сливочных".
Марко Асенсио
Марко Асенсио
Getty Images

Полузащитник Реала Марко Асенсио может перейти в Ювентус, сообщает Tuttosport.

По информации издания, туринцы рассчитывают, что потерявший место в основе хавбек будет заинтересован в переходе в другую команду.

Кроме того отмечается, что Флорентино Перес планирует провести перестройку команды летом. Контракт испанца рассчитан до 2023 года, потому цена за футболиста будет достаточно высокой.

В этом сезоне на счету Асенсио 20 матчей, в которых он отметился голом и пятью результативными передачами.

В 2019 году Марко лишь раз вышел в основном составе мадридцев - в матче 24-го тура Ла Лиги против Жироны (1:2).

Ранее сообщалось, что сам Асенсио не против сменить клубную прописку.

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Теги: футбол, Ювентус, Марко Асенсио, Реал
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Источник: www.tuttosport.com

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