СМИ: Аллегри покинет Ювентус
Итальянец лично попросил об отставке.
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост, сообщает corrieredellosport.it.
Отмечается, что итальянский специалист попросил об отставке после победного матча против Наполи (2:1), однако президент клуба Андреа Аньелли ее не принял.
Примечательно, что Аллегри и так может лишиться своего места, если команда не пройдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, в первом матче туринцы проиграли на выезде Атлетико (0:2). Ответный матч пройдет 12 марта.
Ранее сообщалось, что кандидатами на пост главного тренера Ювентуса являются Зинедин Зидан и Юрген Клопп.
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