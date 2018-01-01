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Гаттузо: Аккаунт в Instagram я не заведу, получаю достаточно оскорблений в свой адрес

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Итальянец не доволен отношением к себе.
Гаттузо: Аккаунт в Instagram я не заведу, получаю достаточно оскорблений в свой адрес

Главный тренер итальянского Милана Дженнаро Гаттузо рассказал о том, что не планирует заводить аккаунт в Instagram.

 "Не предлагайте мне завести аккаунт в Instagram. Я получаю достаточно оскорблений в свой адрес и без социальных сетей. 

На телефоне для меня есть две кнопки: зеленая - принять, красная - сбросить", - сказал Гаттузо.

В текущем сезоне Серии А Милан идет на 3 месте и имеет в своем активе 48 очков.

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Теги: Дженнаро Гаттузо, Милан, Instagram
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Источник: Sky Sport Italia

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