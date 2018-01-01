Гаттузо: Аккаунт в Instagram я не заведу, получаю достаточно оскорблений в свой адрес

Итальянец не доволен отношением к себе.

Главный тренер итальянского Милана Дженнаро Гаттузо рассказал о том, что не планирует заводить аккаунт в Instagram.

"Не предлагайте мне завести аккаунт в Instagram. Я получаю достаточно оскорблений в свой адрес и без социальных сетей.

На телефоне для меня есть две кнопки: зеленая - принять, красная - сбросить", - сказал Гаттузо.

В текущем сезоне Серии А Милан идет на 3 месте и имеет в своем активе 48 очков.