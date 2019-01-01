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Милан - Сассуоло 1:0 видео обзор матча

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Подопечные Дженнаро Гаттузо добыли три очередных очка в Серии А.
Милан - Сассуоло 1:0
Милан - Сассуоло 1:0
Getty Images

В матче 26-го тура чемпионата Италии Милан добыл трудовую победу против Сассуоло.

Смотрите видеообзор этого поединка.

Милан — Сассуоло 1:0

Голы: Лирола, 35 (в свои ворота).

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Романьоли, Мусаккьо, Родригес — Бакайоко (Билья, 56), Кессье, Пакета (Кастильехо, 73) — Сусо, Пьонтек (Кутроне, 85), Чалханоглу.

Сассуоло: Консильи — Лирола, Пелузо, Феррари, Демираль — Сенси, Маньянелии (Пеголо, 68), Локателли (Бурабия, 63) — Берарди, Джуричич (Матри, 75), Бога.

Предупреждения: Бакайоко, Пакета, Родригес.

Удаление: Консильи, 64 (прямая красная карточка).

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Теги: Милан, Сассуоло, Италия, Серия А
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