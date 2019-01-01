Срна помог Кальяри обыграть Интер

Лидер Интера Мауро Икарди участия в поединке не принимал.

В матче 26-го тура чемпионата Италии Кальяри на своем стадионе Сардиния Арена обыграл миланский Интер со счетом 2:1.

Счет в этом поединке был открыт на 31-й минуте благодаря усилиям центрбека хозяев Луки Чеппители, однако спустя несколько минут Интер сумел сравнять счет. Но под конец первого тайма Леонардо Паволетти вывел Кальяри вперед, и команде удалось сохранить счет до конца поединка.

Стоит отметить, что в конце второго тайма хозяева имели возможность увеличить свое преимущество, однако Паволетти не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот.

Кальяри занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 27 очков, в то время как Интер располагается на 5-й строчке с 47 баллами.

В 27-м туре чемпионата Кальяри отправится в гости к Болонье, а Интер примет СПАЛ.

Кальяри - Интер 2:1

Голы: Чеппителли, 31, Паволетти, 43 - Мартинес, 38

Кальяри: Краньо - Срна, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини — Ионицэ (Падоин, 86), Чигарини (Брадарич, 70), Фараго - Барелла - Жоао Педро (Десподов, 81), Паволетти

Интер: Ханданович - Д'Амброзио, де Врей, Шкриниар, Асамоа (Кандрева, 83) - Весино (Валеро, 68), Брозович (Раноккья, 87) - Политано, Наингголан, Перишич - Мартинес

Предупреждения: Чигарини, Жоао Педро, Фараго, Паволетти - Шкриниар, Весино, Брозович

На 92-й минуте Паволетти не реализовал пенальти (выше)