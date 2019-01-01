Срна помог Кальяри обыграть Интер
В матче 26-го тура чемпионата Италии Кальяри на своем стадионе Сардиния Арена обыграл миланский Интер со счетом 2:1.
Счет в этом поединке был открыт на 31-й минуте благодаря усилиям центрбека хозяев Луки Чеппители, однако спустя несколько минут Интер сумел сравнять счет. Но под конец первого тайма Леонардо Паволетти вывел Кальяри вперед, и команде удалось сохранить счет до конца поединка.
Стоит отметить, что в конце второго тайма хозяева имели возможность увеличить свое преимущество, однако Паволетти не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот.
Кальяри занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 27 очков, в то время как Интер располагается на 5-й строчке с 47 баллами.
В 27-м туре чемпионата Кальяри отправится в гости к Болонье, а Интер примет СПАЛ.
Кальяри - Интер 2:1
Голы: Чеппителли, 31, Паволетти, 43 - Мартинес, 38
Кальяри: Краньо - Срна, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини — Ионицэ (Падоин, 86), Чигарини (Брадарич, 70), Фараго - Барелла - Жоао Педро (Десподов, 81), Паволетти
Интер: Ханданович - Д'Амброзио, де Врей, Шкриниар, Асамоа (Кандрева, 83) - Весино (Валеро, 68), Брозович (Раноккья, 87) - Политано, Наингголан, Перишич - Мартинес
Предупреждения: Чигарини, Жоао Педро, Фараго, Паволетти - Шкриниар, Весино, Брозович
На 92-й минуте Паволетти не реализовал пенальти (выше)
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