Роналду после поражения в Лиге чемпионов купил себе новое роскошное авто

Футболист похвастался новеньким белоснежным Rolls Royce в своих социальных сетях.

Форвард Ювнтуса Криштиану Роналду решил побаловать себя новым роскошным приобретением.

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Португалец купил себе белоснежный Rolls Royce Cullinan, фотографию которого опубликовал на своей страничке в Instagram.

Стоимость этого авто составляет 400 тысяч евро.

По информации Goal, машину, номерной знак которой "007", Роналду купил сразу после поражения от Атлетико (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Поль Погба потратил 350 тысяч долларов на новую роскошную Ferarri.