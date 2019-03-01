Роналду после поражения в Лиге чемпионов купил себе новое роскошное авто
Футболист похвастался новеньким белоснежным Rolls Royce в своих социальных сетях.
Форвард Ювнтуса Криштиану Роналду решил побаловать себя новым роскошным приобретением.
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Португалец купил себе белоснежный Rolls Royce Cullinan, фотографию которого опубликовал на своей страничке в Instagram.
Стоимость этого авто составляет 400 тысяч евро.
По информации Goal, машину, номерной знак которой "007", Роналду купил сразу после поражения от Атлетико (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Поль Погба потратил 350 тысяч долларов на новую роскошную Ferarri.
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