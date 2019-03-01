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Роналду после поражения в Лиге чемпионов купил себе новое роскошное авто

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Футболист похвастался новеньким белоснежным Rolls Royce в своих социальных сетях.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювнтуса Криштиану Роналду решил побаловать себя новым роскошным приобретением.

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Португалец купил себе белоснежный Rolls Royce Cullinan, фотографию которого опубликовал на своей страничке в Instagram.

Стоимость этого авто составляет 400 тысяч евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho feito 👌👍

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

По информации Goal, машину, номерной знак которой "007", Роналду купил сразу после поражения от Атлетико (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Поль Погба потратил 350 тысяч долларов на новую роскошную Ferarri.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, фото, автомобиль, Rolls Royce
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