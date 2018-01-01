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Роналду получает самую высокую зарплату в Серии А

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В тройке самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии сразу три игрока Ювентуса.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Италии.

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Как сообщает Gazzetta dello Sport, оклад португальца после уплаты налогов составляет 31 миллион евро за сезон. Примечательно, что в тройке самых высокооплачиваемых игроков Серии А оказались исключительно игроки туринского клуба - Криштиану Роналду, Паулу Дибала (7 миллионов) и Миралем Пьянич (6,5 миллионов).

В десятку самых дорогих футболистов Италии попали еще 3 игрока “бьянконеро“ - Дуглас Коста (6 миллионов, 5-е место), Леонардо Бонуччи (5,5 миллионов, 6-е место) и Эмре Джан (5 миллионов, 7-е место).

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Лишь 4 игрока из других клубов сумели составить конкуренцию футболистам Ювентуса по уровню зарплаты - Джанлуиджи Доннарумма из Милана (6 миллионов, 4-е место), капитан Наполи Лоренцо Инсинье (4,6 миллиона, 8-е место) и два игрока Интера - Мауро Икарди и Раджа Наингголан (по 4,5 миллиона, 9-10 места).

Ранее сообщалось, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду пропустит ближайший матч Серии А против Наполи из-за травмы.

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