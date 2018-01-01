Лацио - Рома: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Италии

Фанатов Серии А в ближайший уикенд ожидает яркое римское дерби.

В субботу, 2-го марта, в Риме состоится одно из любимых противостояний фанатов - Лацио сыграет с Ромой в рамках 26-го тура Серии А.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом противостоянии “бело-голубым“. Так, в конторе Pari-match, ставки на победу Лацио принимают с коэффициентом 2.41, а на успех Ромы - 2.95. Ничью здесь оценили в 3.55.

Из коллеги из WilliamHill также отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Ставки на триумф Лацио здесь принимают с коэффициентом 2.45, а на успех “волков“ - 2.87. Ничью эксперты оценили в 3.40.

Букмекеры из конторы bet365 согласны со своими коллегами, прогнозируя победу Лацио с коэффициентом 2.37. Победу Ромы здесь оценили в 3.00, а ничью - в 3.50.

Напомним, матч Лацио - Рома состоится в субботу, 2-го марта, на Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток - в 21:30 по киевскому времени.