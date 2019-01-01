СМИ: Ювентус рассчитывает обменять Дибалу на Икарди
Туринский Ювентус не прекращает попыток заполучить нападающего миланского Интера Мауро Икарди.
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По информации издания La Repubblica, руководство “старой сеньоры“ готово предложить “нерадзурри“ в обмен на Икарди его соотечественника Пауло Дибалу.
Утверждается, что представители итальянских клубов в скором времени запланируют встречу, на которой обсудят детали возможного обмена игроками.
Напомним, что у Мауро Икарди произошел конфликт с руководством и тренерским штабом Интера, в результате чего форвард был лишен капитанской повязки и потерял место в составе клуба. Дибала также перестал быть основным в Ювентусе. что и породило слухи о переходе форварда.
Отметим, что накануне аргентинский нападающий заявил о желании остаться в миланском клубе.
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